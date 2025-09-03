ارنولد: قائمة المنتخب الوطني ليست نهائية والتغييرات قادمة في الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سلام المناصير، يوم الأربعاء، أن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند ليست نهائية.

وقال المناصير، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب غراهام ارنولد، كان يرغب في ضم عدد أكبر من اللاعبين للبطولة، إلا أن قوانينها ألزمت الفرق المشاركة بوجود 23 لاعباً فقط".

وأشار إلى أن "أرنولد ترك الباب مفتوحاً أمام لاعبين جدد، وقد تشهد القائمة تغييرات عديدة قبل مباريات الحسم في الملحق الآسيوي"، مبيناً أن "بعض اللاعبين المهمين غابوا عن القائمة الحالية بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم أو بسبب إصابات حالت دون تواجدهم".

وأضاف المناصير، أن "أرنولد سيتابع مباريات أندية الشرطة، والزوراء، وزاخو، التي تستعد لاستحقاقات آسيوية وخليجية، بهدف اختيار لاعبين مميزين لضمهم إلى المنتخب"، موضحاً أن "بطولة كأس ملك تايلاند تُعتبر مرحلة إعداد مناسبة، لكن المرحلة الأهم ستكون في الملحق الآسيوي، خاصة أن المنتخب العراقي سيواجه منتخبين بمستوى عالٍ، هما منتخب إندونيسيا الذي يشهد تطوراً مستمراً، والمنتخب السعودي المعروف بإمكانياته العالية على مستوى القارة".

وتابع قائلاً إن "المدرب أرنولد يسعى منذ البداية لغرس روح الانتصار في نفوس اللاعبين في جميع المباريات التي يخوضونها، وخاصة في مباريات الملحق الآسيوي التي يسعى المنتخب من خلالها للتأهل إلى كأس العالم".

وتتنافس منتخبات إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات في الملحق الذي سيقام خلال المدة من 8 إلى 14 تشرين الأول المقبل والذي سيجرى بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع.

وسيواجه منتخب العراق نظيره هونغ كونغ في الرابع من أيلول المقبل ضمن نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخب جزر فيجي مع منتخب تايلاند.