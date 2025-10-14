ارنولد الغاضب في أول تعليق: لم أفقد الأمل

شفق نيوز- الرياض

أبدى مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام أرنولد، غضبه من نظام ملحق بطولة كأس آسيا بعد التعادل أمام السعودية وضياع فرصة التأهل المباشر للمونديال، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسّكه بالأمل في خوض الملحق القادم.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا فخور بأداء اللاعبين، خصوصًا بالطريقة التي لعبنا بها في هذه المجموعة. الفريقان اللذان حصلا على فترة راحة لمدة ستة أيام، السعودية وقطر، تأهلا إلى كأس العالم، ومع ذلك كنا نداً قوياً لهما".

وأضاف: "لم نستقبل أي هدف في هذه البطولة، وغادرنا فقط بفارق الأهداف، وما زال أمامنا الملحق القادم".

وانتقد أرنولد آلية تنظيم البطولة قائلاً: "منذ بداية مسيرتي التدريبية لم أشاهد بطولة تُدار بهذه الطريقة. أبلغنا الاتحاد الآسيوي في البداية أن الملحق سيُقام على أرض محايدة، لكن عند حضورنا القرعة أخبرونا بأنه سيُقام على أرض المنتخب الأعلى تصنيفًا".

وأشار إلى أن مدرب عمان، كارلوس كيروش، عبّر هو الآخر عن استغرابه من منح بعض المنتخبات ستة أيام راحة، بينما اكتفت أخرى بثلاثة فقط، معتبراً أن ذلك أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.

ويُنتظر أن يخوض العراق مواجهة حاسمة في الملحق الآسيوي أمام الإمارات، على أمل الظفر ببطاقة العبور إلى الملحق النهائي الخاص بالتأهل الى المونديال.