ارسنال يطيح بتشيلسي في الدوري ويواصل ملاحقة ليفربول

شفق نيوز/ حقق ارسنال فوزاً ثميناً على غريمه تشلسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 20، ليمنح "المدفعجية" ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيدهم إلى 58 نقطة، مستعيدين نغمة الانتصارات المحلية بعد ثلاث مباريات دون فوز، ليقلّصوا الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 12 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد تشلسي عند 49 نقطة بعد تلقيه خسارته الثامنة هذا الموسم، ليضيع فرصة ثمينة للابتعاد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، خاصة بعد تعادل الأخير مع برايتون 2-2 يوم السبت.

ويواصل آرسنال سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة، بينما تتعقد مهمة تشلسي في تأمين موقعه ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز.