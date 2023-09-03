ارسنال يخطف فوزاً دراماتيكياً في قمة اليونايتد

شفق نيوز/ حقق آرسنال انتصارا دراماتيكيا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإمارات في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة (27)، وعدل مارتن أوديغارد النتيجة لآرسنال في الدقيقة (29)، قبل أن يسجل ديكلان رايس هدف في الدقيقة (96) وتبعه جيسوس بالهدف الثالث في الدقيقة (100).
وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 6 نقاط في المركز الـ11.