ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" ارتفاعًا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، في حين استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بـ 624 ألف دينار، وسعر الشراء 620 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 594 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 590 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 ألف دينار و635 ألف دينار، بينما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 595 ألف دينار و605 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 22 بيع 618 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.