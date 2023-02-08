اربيل يلحق اول خسارة بغاز الجنوب والشرطة يجتاز الحبانية بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ ألحق فريق نادي أربيل أول خسارة بفريق غاز الجنوب، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية للتجمع الثاني من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وتمكن أربيل من الفوز بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 25-22، و26-24، و24-26، و25-19.

وضمن المنافسات فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-22، و25-20، و25-18.

كما سجل فريق البيشمرگة انتصاراً مهماً على الجيش بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-1، و25-22، و25-15.

كذلك حقق مصافي الشمال فوزاً ثميناً على البحري بثلاثة أشواط لواحد بواقع 25-23، و21-25، و25-18، و25-18.

وأسفرت نتائج يوم أمس الثلاثاء عن فوز أربيل على البحري بثلاثة أشواط دون رد، وتمكن البيشمرگة من التغلب على مصافي الشمال بثلاثة أشواط لاثنين، وحقق الشرطة فوزاً ثميناً على الجيش بثلاثة أشواط لواحد، وعزز غاز الجنوب صدارته للمسابقة بفوز جديد على الحبانية بثلاثة أشواط دون رد.