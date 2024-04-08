اربيل يقيل عبد الامير ويتعاقد مع قحطان جثير لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل، يوم الاثنين، اقالة مدرب فريقها الكروي حيدر عبد الامير والتعاقد مع المدرب الجديد قحطان جثير لقيادة الفريق في الادوار المقبلة.

وقال موسى محسن عضو ادارة اربيل لوكالة شفق نيوز، لقد "اجتمعنا مع المدرب حيدر وطلبنا منه ترك الفريق بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريقنا، امام فرق ضعيفة وفي أرضنا اذ ان من 12 مباراة لم يوفق في إحراز فوز واحد وكانت نتائج المباريات ما بين تعادل وخسارة" .

واشار ان "اقامتنا للمدرب حيدر جاء بعد ان وجدناه غير موفق مع الفريق وأنه أخفق في ادارة الفريق امام فرق ضعيفة فكيف إذا لاقينا الفرق الجماهيرية القوية في مباريات مقبلة من دوري النجوم".

ولفت إلى ان "ادارة اربيل اتفقت مع المدرب قحطان جثير لقيادة فريق اربيل للمرحلة المقبلة وسيباشر عمله من يوم غد في قيادة فريق اربيل".

ويحتل فريق اربيل بعد انتهاء الجولة 21 المركز 14 برصيد 23 نقطة.