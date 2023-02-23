اربيل يقلب تأخره أمام النجف إلى فوز في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق اربيل ثلاث نقاط ثمينة من فريق نادي النجف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة بتمام الساعة السادسة و15 دقيقة مساءً في ملعب النجف الدولي.

وسجل فريق النجف هدفه الاول في الدقيقة 20 عبر اللاعب طاهر حميد، وعاد النجف ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب مهدي كامل، وقلص اربيل النتيجة في الدقيقة 41 عبر اللاعب روا يوسف، وسرعان ما عدّل اربيل النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب امجد راضي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع سجل اربيل هدفه الثالث عبر البديل محمد جفال.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 18 بالمركز 16، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 26 بالمركز السابع.