اربيل يقلب الطاولة على الديوانية وتعادل سلبي ينهي لقاء نفط البصرة والحدود

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط البصرة مع ضيفه فريق نادي الحدود سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة احتضنها ملعب الفيحاء في محافظة البصرة في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي الوقت نفسه على ملعب فرانسو حريري وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق نادي اربيل على ضيفه فريق نادي الديوانية 3-2.

سجل الديوانية هدفه الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي كريم في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للديوانية في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 32 قلص اربيل النتيجة بتسجيله هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيركو كريم، وفي الدقيقة 52 سجل اربيل هدف التعديل عن طريق علي شاخوان، وفي الدقيقة 79 سجل احمد ابراهيم هدفاً ثالثاً لاربيل.