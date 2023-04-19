اربيل يفوز على دهوك بديربي كوردستان والشرطة يخسر من نفط الوسط بهدف قاتل

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الطلبة مع ضيفه فريق نادي الحدود بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

سجل علي فائز للطلبة من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الاول وعادل الحدود النتيجة في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب كرار سالم، وفي الدقيقة 47 سجل الحدود هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد سويد ، وفي الدقيقة 88جاء منها هدف التعديل للطلبة عن طريق علي فائز .

وفي مباراة ديربي كوردستان ضمن المنافسات ذاتها ضيف ملعب فرانسو حريري فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي دهوك انتهى اللقاء بفوز اربيل بهدف دون مقابل سجله محمد خليل بالدقيقة 64 من عمر اللقاء.

بينما خسر فريق نادي الشرطة في وقت قاتل امام مضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 0-1 جرت المباراة على ملعب النجف الدولي .

سجل نفط الوسط هدفاً قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق المحترف فلورنت ديدر .

جرت المباريات الثلاث في نفس التوقيت عند الساعة العاشرة الا ربع مساءً.