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اربيل يعمق جراحات الميناء ويهزمه بثلاثية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T15:38:48+0000
اربيل يعمق جراحات الميناء ويهزمه بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ خطف فريق نادي اربيل ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي الميناء، مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف الاول لأربيل عن طريف اللاعب ياسين سامية في الدقيقة الثالثة، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بينما سجل لاعب اربيل كوسرت بايز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وضيف ملعب فرانسو حريري مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق اربيل وضيفه فريق نادي الميناء.

يذكر ان لقاء اليوم هو الاول بالنسبة للمدرب امين فيليب الذي تعاقد مع ادارة الميناء لقيادة فريقها الكروي للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 24 بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 14 بالمركز التاسع عشر.

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