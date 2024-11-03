اربيل يشعل شباك نفط البصرة برباعية نارية

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على ضيفه نفط البصرة، مساء اليوم الأحد، في آخر مباريات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 5:15 مساءً، وانتهت لصالح أربيل بنتيجة 4-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل أربيل أولاً عن طريق المحترف كولن أندرسن بالدقيقة 27، وتمكن فريق نفط البصرة من تعديل النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسام مالك في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 71 عبر رأسية اللاعب يوسف بن سودة، وسجل أربيل هدفه الثالث عن طريق اللاعب مصطفى قابيل بالدقيقة 74، وفي الدقيقة 90+5 أضاف أربيل هدفه الرابع والأخير عن طريق سفين منصور.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 11 بالمركز السادس، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 3 بالمركز 18.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من واثق محمد حكم ساحة، وهاني إبراهيم مساعد أول، ووليد كامل مساعد ثاني، ومهند مناف حكم رابع، وعلي سالم حكم VAR.