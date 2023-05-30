اربيل يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الجوية والديوانية يقهر الصناعة

شفق نيوز/ خطف فريق نادي اربيل ثلاث نقاط مهمة من ضيفه القوة الجوية بعد فوزه بهدفين دون رد، جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز.

جاء هدف اربيل في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق المحترف ايمانويل اكوي، وفي الدقيقة 90+5 سجل اربيل هدفا ثانيا عن طريق جاسم محمد

وبهذه النتيجة رفع فريق اربيل رصيده للنقطة 42 بالمركز 11، وتجمد رصيد القوة الجوية الذي أخفق باستعادته الصدارة من الشرطة برصيد 62 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق نادي الديوانية على ضيفه الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق الديوانية رصيده للنقطة 12 لكنه بقي بالمركز الاخير، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 23 بالمركز 19 .