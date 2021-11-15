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اربيل يخسر من ضيفه نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-15T17:41:44+0000
اربيل يخسر من ضيفه نفط البصرة

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي نفط البصرة، مساء اليوم الاثنين، على مضيفه نادي اربيل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في اربيل في الساعة السادسة والنصف مساء، وانتهت بفوز ثمين لنفط البصرة 2-1.

وسجل نفط البصرة هدفه الاول في الدقيقة 20 عن طريق حمزة ابراهيم، وفي الدقيقة 30 سجل نجومبي مبينجوي الهدف الثاني لنفط البصرة، لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط البصرة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدف التقليص في الدقيقة 60 من زمن المباراة عن طريق اللاعب امير اسماعيل.

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