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اربيل يحقق فوزا "كبيرا" على القاسم وثلاثة تعادلات في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-05T13:42:26+0000
اربيل يحقق فوزا "كبيرا" على القاسم وثلاثة تعادلات في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري الكرة الممتاز، انتهت ثلاث منها بالتعادل فيما انتهى أحدها بخماسية.

في اللقاء الأول؛ حقق اربيل فوزا عريضا على ضيفه القاسم بخمسة اهداف لهدف، ورفع اربيل رصيده للنقطة 24 وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 21.

فيما جمع اللقاء الثاني الكهرباء وضيفه الميناء، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ليرفع الكهرباء رصيده للنقطة 22 نقطة ورفع الميناء رصيده للنقطة 26 نقطة.

أما اللقاء الثالث الذي جمع امانة بغداد والنفط انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ورفع امانة بغداد رصيده للنقطة 26 كما رفع 31 نقطة.

وفي اللقاء الاخير؛ الذي جمع نفط البصرة والحدود انتهى بفوز نفط البصرة على الحدود بثلاثة اهداف مقابل هدفين ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 25 نقطة، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 18.

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