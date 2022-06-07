اربيل يحقق الفوز على سامراء بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي اربيل الفوز على ضيفه فريق نادي سامراء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب فرانسو حريري وانتهت بفوز أربيل بنتيجة 2-1.

وسجل سامراء اولا في الدقيقة الاولى زمن المباراة، وبعد دقيقتين من ذلك فريق اربيل هدف التعديل عن طريق مروان حسين، وفي الدقيقة السادسة سجل الاعب حيدر قهرمان الهدف الثاني لاربيل.

وشهد اللقاء طرد حارس مرمى سامراء، ابو بكر وائل، في الدقيقة 74 بسبب تعمده لمس الكرة خارج منطقة الجزاء ومنع الكرة من الوصول الى مهاجم اربيل المنفرد.

ورفع اربيل رصيده للنقطة 43 بالمركز الحادي عشر، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة 11 بالمركز الاخير.