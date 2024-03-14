اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق

اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق
2024-03-14T13:29:23+00:00

شفق نيوز/ تأهل فريق اربيل الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على مضيفه الكرخ بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس .

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل للكرخ جاء الهدف عن طريق اللاعب علي محسن في الدقيقة 26 .

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة ، وحسين فلاح حكم مساعد أول ، وكرار عبد الكريم حكم مساعد ثان ، وليث فرحان حكم رابع .

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