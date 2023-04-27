اربيل يجتاز غاز الجنوب والبيشمركة يفوز على الشرطة بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم مباراتين ضمن التجمع الأخير لمنافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز.

ففي المباراة الاولى حقق فريق نادي اربيل فوزاً مستحقاً على المتصدر فريق نادي غاز الجنوب بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد ، (25-21) (15-25) (25-17) (25-22) وبهذا الفوز اشعل اربيل أجواء المنافسات في التجمع الأخير من المربع الذهبي.

جرت المباراة مساء اليوم الخميس في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وفي ثاني مباريات التجمع الأخير من المربع الذهبي فريق البيشمركة يتجاوز الشرطة بثلاثة أشواط مقابل أثنين (20-25) (19-25) (25-21) (19-25) (15-9)

وكان البيشمرگة اختتم مشواره بالتجمع الثالث بانتصار مستحق على الشرطة بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو الاتي : 25-18 ، 25-21 ، 25-20.

وضمن التجمع الثالث ايضاً فاز غاز الجنوب على أربيل بثلاثة اشواط لواحد وكانت نتيجة الاشواط كالتالي:

25-22 ، 20-25 ، 30-28 ، 25-14