اربيل يتأهل إلى ربع نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي اربيل الى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزه على فريق نادي الشرطة بركلات الترجيح 4-3 ، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح فريق نادي اربيل بنتيجة 4-3 .

وجرت اليوم مباراة ناديا فريق اربيل وضيفه فريق الشرطة على ملعب فرانسو حريري باربيل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة كاس العراق لكرة القدم.

وكان فريقا نادي الكرخ وامانة بغداد قد تأهلا الى دور ربع نهائي بطولة كاس العراق، بعد فوز الكرخ على ديالى 2-1، وامانة بغداد على النجف 2-0 في مستهل انطلاق مباراة دور الـ 16 هذا اليوم .