اربيل يتأهل الى نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي اربيل الى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق نادي الحدود لكرة القدم، يوم الاثنين، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً.

وسجل فريق اربيل هدفه عن طريق محمود خليل في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وسيلاقي اربيل الفريق الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق.

وكان فريق اربيل قد تأهل مباشرة لدور نصف نهائي كأس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسمياً من المنافسات في مباراة ربع النهائي التي كان من المقرر إقامتها على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.