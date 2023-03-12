اربيل يتفوق على كربلاء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي اربيل من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي كربلاء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 20 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف اربيل الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح المخضرم امجد راضي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وجرت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 22 بالمركز الرابع عشر ، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 21 بالمركز الخامس عشر.