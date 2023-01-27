اربيل ونفط البصرة يتعادلان إيجابياً في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي اربيل مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة، بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 13 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصراً في ملعب فرانسو حريري باربيل اليوم الجمعة.

وجاء هدف اربيل في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب امجد راضي، وفي الدقيقة 69 جاء هدف التعديل لنفط البصرة عبر اللاعب علي كاسليل.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 13 بالمركز الرابع عشر ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع.