اربيل والزوراء يعززان صفوفهما بمحترفين أحدهما أردني والآخر سوري

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي اربيل مع محترف أردني لتمثيل فريقها الكروي المشارك في الدوري الممتاز العراقي، فيما تعاقد نادي الزوراء مع محترف سوري لما تبقى من الموسم.

وقال عضو المكتب الإعلامي هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز ان "المحترف زيد جمال ابو عابد، يلعب في مراكز عدة وهي الهجوم، وخلف المهاجم ، وشبه وسط وهو من مواليد 1993".

وأضاف، أن" اللاعب الاردني سبق وان مثل اندية ، الفيصلي، السلط، اليرموك، شباب الاردن، وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، مثّل منتخبات الناشئين، والشباب، والأولمبي، ومنتخب الاردن الوطني وسيمثل الفريق حتى نهاية الموسم".

وبيّن هوليري ان "الادارة تعاقدت مع اللاعب العراقي محمد جفال قادماً من نادي الشرطة بعد فك الارتباط معه رسميا وحصوله على بطاقة الاستغناء".

علي صعيد اخر وضمن الانتقالات الشتوية ايضا تعاقدت ادارة نادي الزوراء الرياضي مع المهاجم السوري الدولي ولاعب نادي تشرين علي بشماني.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز ان "الادارة تعاقدت مع بشماني رسميا لما تبقى من منافسات الدوري العراقي الممتاز" .

واضاف، ان "الانضمام أصبح رسمياً لنادي الزوراء والوصول سيكون يوم 5 شباط الى بغداد بعد إنهاء التزاماته الخاصة".