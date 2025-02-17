اربيل والدغارة يحققان الفوز على نينوى والديوانية بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق اربيل فوزاً ثميناً على منافسه فريق نينوى بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الطائرة الممتاز.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: 17-25 ، 17-25 ، 25-21 ، 22-25.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة اكاد عنكاوا بأربيل.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق الدغارة (الديوانية ) في أرضه وبين جماهيره ، الأنتصار على حساب ضيفه المقدادية بثلاثة أشواط لواحد ، 23-25 ، 25-19 ، 25-22 ، 25-22 .

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الدعارة بمحافظة الديوانية.

من جانب آخر يقيم الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، دورة قراءة إحصائيات المباريات وكيفية التصحيح خلال التدريب للفترة من 27 شباط الحالي ولغاية الأول من شهر آذار المقبل في قاعة الشعب بالعاصمة الحبيبة بغداد.