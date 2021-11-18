اربيل والبصرة تتقاسما استضافة 9 منتخبات مشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ تنطلق النسخة الجديدة من بطولة غرب آسيا للشباب، بمدينتي البصرة وأربيل في الفترة من 20 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الأول 2021، بمشاركة 9 منتخبات هي كل من العراق (المستضيف)، الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، لبنان، اليمن، وسيتم توزيعهم خلال القرعة على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في مجموعة، و4 في الأخرى.

مباريات البصرة

وتحتضن مدينة البصرة مباريات المجموعة الاولى والتي تضم 5 منتخبات.

ويلتقي منتخبا فلسطين والبحرين على ملعب البصرة الدولي في الـ20 من الشهر الحالي في أولى مباريات البطولة عند الساعة الخامسة مساء.

فيما سيلتقي في المباراة الثانية منتخبا العراق والكويت على نفس الملعب عند الساعة الثامنة مساء.

وفي اليوم الثاني للبطولة 22 تشرين الثاني الجاري؛ يواجه منتخب البحرين نظيره العراقي عند الساعة الخامسة مساء، وفي المباراة الثاني تلاقي الكويت نظيرها اليمني عند الساعة الثامنة.

أما اليوم الرابع للبطولة المصادف 24 تشرين الثاني؛ سيواجه اليمن منتخب فلسطين عند الساعة الخامسة، فيما تلتقي الكويت بنظيرها البحريني في الساعة الثامنة مساء على ملعب البصرة الدولي.

وفي اليوم السادس من البطولة (26 تشرين الثاني) في البصرة أيضا؛ يواجه منتخب فلسطين الكويت فيما يلاقي المنتخب العراقي نظيره اليمني، وتجرى المباراتان عند الخامسة والثامنة مساء توالياً.

في حين ستجرى مباراتا اليوم الثامن (28 تشرين الثاني) من البطولة بين البحرين واليمن في الأولى، والعراق وفلسطين في الثانية، بنفس التوقيتات المعتادة في البطولة.

مباريات أربيل

وفي اليوم الأول لانطلاق المباريات في اربيل وهو اليوم الثالث من البطولة (23 تشرين الثاني)، اذا تحتضن عاصمة اقليم كوردستان مباريات المجموعة الثانية التي تضم 4 منتخبات.

ويواجه في المباراة الاولى منتخب سوريا نظيره اللبناني على ملعب فرانسوا حريري في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق عند الساعة الخامسة.

أما عند الساعة الثامنة مساء؛ يلاقي منتخب الإمارات نظيره الأردني على نفس الملعب.

أما اليوم الثاني في اربيل و المصادف الخامس من أيام البطولة؛ يتواجه منتخبا لبنان والإمارات عن الخامسة مساء، ومنتخبا الأردن وسوريا على أديم ملعب فرانسوا حريري عند الخامسة والثامنة مساء.

في حين؛ سيضم اليوم السابع السابع من البطولة اليوم الثالث في اربيل؛ مباراتا سوريا والإمارات والأردن ولبنان بنفس التوقيتات السابقة والملعب ذاته.

نظام التأهل

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية، التي ستقام إما في البصرة أو أربيل.

وستكون بطولة الشباب، ثاني البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الذكور وبعد فترة انقطاع فرضتها جائحة كورونا.

إلى ذلك، يشار إلى أن النسخة الأولى من بطولة الشباب كانت أقيمت في فلسطين عام 2019 ، وتوج المنتخب العراقي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً.

وإلى جانب العراق والإمارات؛ شهدت تلك النسخة مشاركة منتخبات الأردن الذي جاء بالمركز الثالث وفلسطين (رابعاً)، البحرين (خامساُ) وقطر (سادساً).