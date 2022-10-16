اربيل توافق على استقالة محروس وتبحث عن بديل

شفق نيوز/ انهت ادارة نادي اربيل اجتماعها قبل قليل والذي كان يخص استقالة المدرب نزار محروس التي قدمها بسبب تعرض فريقه ابيل لخسارتين خلال دورين من الدوري الممتاز.

وقال عضو ادارة اربيل موسى محسن لوكالة شفق نيوز، "بعد تقديم محروس استقالته ناقشتها الادارة وقررت الموافقة عليها بناء على رغبته بعدم الاستمرار".

واضاف انه تم فسخ العقد بالتراضي وبصدد الاتفاق على مدرب بديل لقيادة فريق اربيل خلال منافسات الدوري الممتاز.

وكان فريق اربيل خسر في الجولتين الاولى والثانية للدوري الممتاز، امام الكهرباء 0-1 وامام كربلاء 1-2.