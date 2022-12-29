اربيل تضم لاعب منتخب الاردن لفريقها الكروي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي اربيل الرياضي يوم الخميس، عن تعاقدها رسمياً مع لاعب المنتخب الاردني زيد جمال ابو عابد لتمثيل فريقها الكروي للدور المقبل .

وقال عضو المكتب الإعلامي لنادي اربيل هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز؛ ان "ادارة النادي تعاقدت مع لاعب المنتخب الاردني زيد جمال ابو عابد لتمثيل فريقها الكروي المشارك في الدوري العراقي الممتاز".

وأضاف هوليري ان "ابو عابد، يعد من بين خيرة لاعبي الأردن وسيمثل ويلعب في عدة مراكز (الهجوم، خلف الهجوم، شبه الوسط) وهو من مواليد 1993".

واشار الى انه سيكون اضافة جيدة للقلعة الصفراء خلال الدور المقبل، مبينا انه سيلعب ضمن صفوف فريق نادي اربيل الكروي بعد فتح الانتقالات الشتوية.

وأشار إلى ان المحترف الأردني الجديد سبق أن لعب في اندية (الفيصلي، السلط، اليرموك، شباب الاردن)، اما على صعيد المنتخبات الوطنية، فإنه لعب لمنتخبات (الناشئين، الشباب، الأولمبي، منتخب الوطني الاردني).

ويحتل فريق نادي اربيل بعد انتهاء الجولة 12 للدوري العراقي الممتاز المركز 15 برصيد 12 نقطة.