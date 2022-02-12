اربيل تشارك للمرة الاولى في بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، عن مشاركة فريق منتخب اربيل في بطولة الجمهورية وذلك للمرة الاولى بتاريخ النادي.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن اربيل قررت المشاركة لاول مرة في بطولة الجمهورية المخصصة لمنتخبات المحافظات وذلك عبر بوابة بطولة الجمهورية للناشئين المقرر اقامتها في محافظة دهوك.

واوضح نجم، أنها بداية جيدة تبشر بخير لعودة منتخب اربيل للمشاركة لاول مرة بالبطولة، معرباً عن امله بأن تسهم المشاركة في تطوير سلة المنتخبات.

وبين انه تم ارسال اسماء لاعبي أربيل تحت 16 سنة لاعتمادهم رسمياً للمشارك في بطولة الجمهورية للمنتخبات المقبلة، مشيراً إلى أن بطولة الجمهورية للناشئين حددت اقامتها في دهوك للفترة من 18 ولغاية 23 من الشهر الجاري.