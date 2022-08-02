 اربيل تسدل الستار على اختبارات لاعبات المنتخب النسوي للصالات

شفق نيوز/ اختتمت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، آخر جولة لاختبارات اللاعبات الجدد لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات.

وقال عضو اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي عباس، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جولة الاختبارات، التي جرت بإشراف مدربة المنتخب الوطني (شاهناز ياري) وطاقمها المساعد، انطلقت في العاصمة بغداد ومن ثم في محافظة السليمانية لتختتم اليوم في محافظة أربيل.

وبين عباس: إن (85) لاعبةً دخلن الاختبارات ووقع اختيار المدربة على (30) لاعبةً للدخول في معسكر تدريبي سيقام لاحقاً ليتم اختيار الأفضل منهن لغرض إضافتهن لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.