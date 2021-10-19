اربيل تستضيف بطولة الشابات للكرة الطائرة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، عن استضافة عاصمة اقليم كوردستان أربيل، لبطولة العراق للشابات.

وقال نائب رئيس الاتحاد صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر اقامة البطولة للشابات تولد 2003 – 2004، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.

واوضح ان "قاعة اكاد في مدينة عينكاوا بأربيل ستحتضن منافسات بطولة الشابات، مشيرا الى ان الاتحاد سيعقد الاجتماع الفني في تمام الساعة الثامنة مساءً قبل يوم من انطلاق البطولة في قاعة الاجتماعات بنادي أكاد عينكاوا.

يذكر ان نادي غاز الجنوب للرجال احرز المركز الخامس في بطولة الاندية الآسيوية للكرة الطائرة التي اقيمت في تايلاند للفترة من 4 إلى 15 من شهر تشرين الاول الجاري.