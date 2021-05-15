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اربيل تستضيف بطولة الدوري العراقي بكرة اليد للنساء

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-15T14:24:56+0000
اربيل تستضيف بطولة الدوري العراقي بكرة اليد للنساء

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، عن اقامة مباريات الدوري العراقي النسوي للعبة في اربيل.

وقال محمد هاشم الأعرجي رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد العراقي وبالتعاون مع نادي اربيل الرياضي سيقيم منافسات الدوري العراقي النسوي لكرة اليد للعام 2021 على قاعة جامعة صلاح الدين في محافظة اربيل.

واوضح الاعرجي؛ ان منافسات الدوري ستنطلق في الثلاثين من هذا الشهر بمشاركة 11 ناديا من مختلف المحافظات العراقية.

واشار إلى ان الاندية التي اعلنت رسمياً مشاركتها في الدوري هي، اربيل وفتاة اربيل وفتاة النجف والكرخ وسرجنار والمهناوية وقلعة التركمانية وشباب الحسين وشهربان وزانكو وفتاة كركوك.

واكد الأعرجي؛ أن يوم الخميس الموافق الـ20 من هذا الشهر سيكون اخر يوم لاستلام كشوفات الأندية المشاركة وذلك لاتخاذ الصيغة النهائية للمنافسات المقبلة.

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