اربيل تستضيف بطولة الاندية العراقية للدراجات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، يوم السبت، عن اقامة بطولة اندية العراق "المرحلة الثالثة" في اربيل.

وقال المنسق الاعلامي ساجد سليم لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي للعبة عقد اجتماعه الدوري، وقرر أن تكون منافسات المرحلة الثالثة لبطولة اندية العراق في اربيل عاصمة اقليم كوردستان".

واضاف ان "الاتحاد ابلغ كافة الاندية التي شاركت في المرحلتين السابقتين، بغية الاستعداد للبطولة التي حدد موعد انطلاقها في شهر آب المقبل".

من جانب اخر أفاد المنسق الاعلامي ان "العراق حصل على ذهبية وبرونزية في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا المقامة في كازاخستان للنساء، عن طريق اللاعبة زهراء مسعد، التي خطفت الميدالية الذهبية، واللاعبة هدير نعمة التي حققت الميدالية البرونزية".