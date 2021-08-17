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اربيل تحتضن إنعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية الشهر المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-17T10:41:44+0000
اربيل تحتضن إنعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية الشهر المقبل

شفق نيوز/ قررت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقد مؤتمر إستثنائي، تجري جلساته بمدينة أربيل الشهر المقبل.

واكد المكتب الاعلامي الاولمبية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اعماما رسميا صدر هذا اليوم من المكتب التنفيذي، حيث ورد فيه، أن أعمال المؤتمر ستبدأ عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر أيلول المقبل.

وأشار البيان إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن أربعة محاور هي تشكيل لجنة الأخلاقيات، وتأسيس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي، وممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات، بالإضافة الى اللجان المؤسسة للاتحادات الرياضية.

وكان رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلتقى عدداً من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وكرّس الاجتماع لمناقشة المشاركة الأولمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022 في الصين، وأولمبياد باريس 2024.

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