اربيل تحتضن دوري اندية النساء لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، عن تنظيم دوري اندية العراق للنساء في اربيل اواخر الشهر الحالي.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي للعبة قرر اقامة بطولة النساء في اربيل للمدة من 26 من شهر آذار الحالي ولغاية 1 من آيار المقبل.

واشار الى ان الاتحاد العراقي للعبة سمح لكل فريق بإشراك لاعبة محترفة واحدة فقط تلعب ضمن صفوفه.

وبين ان الجهاز الفني سيتابع البطولة لاختيار اللاعبات الابرز لدعوتهن لتشكيلة المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة .

يذكر أن فريق نادي سنحاريب النسوي لكرة السلة توج الموسم الأخير بلقب دوري أندية العراق للنساء بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي دربندخان 50-33 نقطة وشارك في بطولة الموسم الماضي أندية سنحاريب وأكاد عنكاوا وغاز الشمال ودربندخان والبصرة.