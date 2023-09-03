اربيل تحتضن تصفيات التنس المفتوحة للبنات

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة المسابقات عضو الهيئة التنفيذية في اتحاد التنس العراقي الحكم الدولي "قيصر جاسب"، يوم الأحد، عن انطلاق التصفيات المفتوحة للنساء التي تشمل الاعمار من 14 صعوداً الى فئة المتقدمات بمشاركة ابرز لاعبات اندية المحافظات العراقية .

وقال جاسب، لوكالة شفق نيوز، أن البطولة تقام بنظام الدوري على ملاعب بارك بيشمركة في اربيل اليوم الاحد، وتستمر لمدة أربعة أيام بإشراف الاتحاد العراقي للتنس وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في اربيل ومدير ملاعب البيشمركة .

وأشار إلى أن الفائزات بالمراكز الأربع الأولى سيشاركن في بطولة BILLIE JEAN KING CUP المقررة إقامتها في البحرين في 17 من شهر تشرين الاول المقبل.