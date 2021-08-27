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اربيل تجهز كرة الشرطة بمعسكر تدريبي وعلاء عباس يوقع لكشوفات الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-27T11:27:52+0000
اربيل تجهز كرة الشرطة بمعسكر تدريبي وعلاء عباس يوقع لكشوفات الجوية

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الشرطة بكرة القدم، اليوم الجمعة، الى أربيل للدخول في معسكرٍ تدريبي يستمرُ (١٠) أيام تحضيراً لمباريات الدوري الممتاز التي ستنطلق في العشرين من الشهر المقبل.

وسيتخللُ المعسكر عدد من المباريات التجريبية أمام أندية الدوري الممتاز التي تعسكر هناك للغرض نفسه.

ومن المؤمل أن يصل الملاك التدريبي للفريق، المكون من المدرب المصري (مؤمن سليمان) ومدرب حراس المرمى والمحلل الفني، الى أربيل منتصف الأسبوع المقبل للإشراف رسمياً على تدريبات الفريق.

وعلى صعيد آخر وقع اليوم اللاعب علاء عباس رسميا لكشوفات فريق القوة الجوية بكرة القدم لتمثيله في الاستحقاقات المقبلة.

وكان نادي جيل فيسنتي ابعد المهاجم علاء عباس من تشكيلته امام بورتيماو ، في الجولة 19.

يذكر ان علاء عباس قد وقع للنادي البرتغالي في تشرين الأول الماضي، لكن انضمامه للفريق تأخر لحين حصوله على تأشيرة دخول البلاد، وهو ما تحقق في الأيام الماضية.

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