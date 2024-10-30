اربع مواجهات في ختام الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق أبرزها ديربي زاخو ودهوك

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء أربع مواجهات في اليوم الأخير من منافسات الجولة الخامسة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وعند الساعة الـ 2:45 عصراً يواجه فريق الكرخ ‏ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ 5:15 مساءً، تجمع الأولى فريق ديالى مع ضيفه فريق الكهرباء.

‏في حين يلاقي فريق أربيل في الثانية ضيفه فريق النجف على ملعب فرانسو حريري.

‏وفي ديربي كوردستاني يواجه فريق زاخو ، ضيفه فريق دهوك في آخر مباريات الجولة بلقاء مهم يقام على ملعب زاخو عند الساعة الـ 7:45 مساءً.

وكانت الجولة الرابعة انتهت بتصدر الشرطة برصيد عشر نقاط، يليه بالمركز الثاني نفط ميسان بعشر نقاط ايضا لكن بفارق الأهداف عن الشرطة، وزاخو ثالثا برصيد ثماني نقاط ، بينما يأتي الحدود بالمركز الأخير بدون نقاط.