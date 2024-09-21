اربع مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تُقام اليوم السبت أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 في العاصمة بغداد، والبصرة، والنجف، وكربلاء.

وتبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:30 مساءً على ملعب كربلاء الدولي، حيث يلتقي فريق نادي كربلاء مع ضيفه نادي نوروز.

بينما تُقام مباراة واحدة عند الساعة 7:00 مساءً على ملعب الفيحاء في البصرة، حيث يستضيف فريق البصرة نادي الكرخ.

كما تُقام مباراتان عند الساعة 9:15 مساءً؛ الأولى على ملعب النجف الدولي، حيث يواجه فريق النجف ضيفه فريق النفط، والثانية على ملعب الشعب الدولي، حيث يستضيف فريق الشرطة فريق الكرمة.

وانطلق مساء أمس الجمعة دوري نجوم العراق لكرة القدم بين فريقي الزوراء ودهوك على ملعب الأخير بإقليم كوردستان، وانتهت بتفوق الأول بهدف دون رد.