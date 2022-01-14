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اربع منتخبات الى جانب منتخب العراق لكرة اليد في بطولة شوشتار الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-14T13:57:14+0000
اربع منتخبات الى جانب منتخب العراق لكرة اليد في بطولة شوشتار الدولية

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة اليد يوم الجمعة، وصول وفد المنتخب العراقي للناشئين الى ايران للمشاركة في بطولة دولية .

وقال محمد الاعرجي رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ ان "وفد منتخبنا الوطني للناشئين وصل اليوم إلى مدينة شوشتار الإيرانية الواقعة في الأحواز للمشاركة في بطولة شوشتار الدولية".

واضاف الاعرجي؛ ان "بطولة شوشتار الدولية ستنطلق مساء اليوم الجمعة بمشاركة منتخبات إيران (للشباب والناشئين) وجورجيا واوزبكستان"، مشيرا إلى ان "البطولة خصصت لاعمار 19 سنة".

وتابع انه كان باستقبال الوفد العراقي لكرة اليد أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة . 

واوضح ان "المؤتمر الفني للبطولة سيعقد اليوم قبل انطلاق البطولة"، مبينا ان "منتخبنا اجرى فور وصوله وحدة تدريبية خفيفة للاسترخاء والاستشفاء".

وكان المنتخب العراقي للناشئين لكرة اليد دخل في محافظة البصرة معسكراً داخلياً قصيرا، استعدادا للمشاركة في بطولة شوشتار الدولية لأعمار (19) سنة.

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