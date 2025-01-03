اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12 أبرزها ديربي النوارس والصقور
شفق نيوز/ تُقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، أبرزها ديربي يجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.
ويواجه فريق نوروز على ملعبه في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر ، ضيفه فريق ديالى في اولى مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 12 .
بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الساحر احمد راضي عند الـ 2:30 عصرا بين فريقي نادي الحدود وضيفه نادي القاسم .
ويواجه فريق زاخو على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد ، مضيفه فريق الكرخ عند الساعة الـ 5:00 مساءً .
وفي الساعة الـ 7:30 مساء يواجه فريق الزوراء على ملعبه "الشعب الدولي" فريق القوة الجوية في مباراة ديربي العاصمة بغداد .
وكانت لجنة المسابقات في دوري النجوم قررت نقل مباراة الزوراء والقوة الجوية، المقررة اليوم الجمعة ، من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد ، وقد جاء قرار تغيير الملعب بسبب عدم اكتمال زراعة البذور الشتوية في ملعب الزوراء.