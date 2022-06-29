اربع تعادلات في آخر جولات دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي أربع مباريات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والاخيرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الأربع في الوقت نفسه الساعة الخامسة عصراً، حيث ضيّف فريق الديوانية على ملعبه فريق الشرطة وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل الشرطة في الدقيقة 19عن طريق محمد داود، الديوانية من تعديل النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق انس مالك علي.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 91، كما رفع الديوانية رصيده للنقطة 39 بالمركز 17.

وفي المباراة الثانية ضيّف نادي الصناعة على ملعبه فريق القوة الجوية وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وسجل هدف القوة الجوية احمد لفتة كوني بالدقيقة 84 وبعد دقيقة من تسجيل القوة الجوية سجل حيدر حسين هدف التعديل للصناعة.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 70 بالمركز الثاني، كذلك رفع الصناعة رصيده للنقطة 41 بالمركز السادس عشر.

كما ضيّف ملعب الشعب الدولي مباراة الطلبة وضيفه امانة بغداد وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

وسجل امانة بغداد اولاً عن طريق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 24 من نفس الشوط عادل الطلبة النتيجة عن طريق علي عبد الله، وعاد امانة بغداد ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 64 عن طريق مؤمل عبد الله وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الطلبة هدف التعديل عن طريق سيف جاسم.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 68 بالمركز الثالث، ورفع الامانة رصيده للنقطة 39 بالمركز الثامن عشر.

وعلى ملعب الكفل ضيّف فريق القاسم فريق نفط الوسط وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل القاسم هدفه في نهاية الشوط الاول بالدقيقة 45 عن طريق حارث كريم، وتمكن نفط الوسط من معادلة النتيجة عن طريق مصطفى محمود في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 64 بالمركز الرابع، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 41 بالمركز الخامس عشر.

وتبينت الفرق الهابطة من الدوري الممتاز لكرة القدم الى دوري الدرجة الاولى في حال إقرار الاتحاد العراقي لكرة القدم، بهبوط الفرق الأخيرة في التسلسل، وهي سامراء بالمركز 20، والميناء بالمركز 19، وامانة بغداد بالمركز 18، والديوانية بالمركز 17.