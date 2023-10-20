اربع انتصارات في دوري اليد الممتاز

اربع انتصارات في دوري اليد الممتاز
2023-10-20T14:47:50+00:00

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الدور الثاني لدوري كرة اليد الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الجيش على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 30-20 هدف، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي ذي قار بنتيجة 45-20 هدف، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي البصرة بنتيجة 26-20 هدف، وفوز فريق نادي الكوت على فريق نادي الطلبة بنتيجة 32-29 هدف.

ويقام يوم غد لقاءان لما تبقى من مباراتي الدور الثاني لدوري اليد الممتاز تجمع الأولى فريقي كربلاء وضيفه الكرخ، بينما تجمع الثانية نفط الوسط مع ضيفه ديالى.

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