اربع انتصارات في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الإثنين، أربع مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز التجمع الثاني لدور الثمانية والتي احتضنتها العاصمة بغداد في قاعتي الشعب والجيش.

وفاز غاز الجنوب على الجيش بثلاثة أشواط لواحد في ختام الجولة الأولى من التجمع الثاني وكانت أشواط المباراة على النحو الآتي: 25-22 25-23 23-25 25-23.

واستهل البيشمرگة مشواره بفوز ثمين على البحري بثلاثة أشواط لواحد وكانت كالاتي 25-18 22-25 25-12 25-20.

وسجل الشرطة انتصاراً مهماً على مصافي الشمال بثلاثة أشواط لواحد وكانت النتيجة على النحو الآتي: 25-18 23-25 25-20 25-14.

وتخطى أربيل الحبانية بثلاثة أشواط لواحد في مستهل مشوار التجمع الثاني ل (دور الثمانية) وكانت أشواط المباراة على النحو الآتي: 25 - 21 29 - 31 32 - 30 25- 18.