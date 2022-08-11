اربعة اندية من الدوري الممتاز تكمل ملفات التراخيص الاسيوية للمعيار A

شفق نيوز/ كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن اخر تحديثات ملف التراخيص الآسيوية لأندية الدوري الممتاز.

وقال الناطق الإعلامي للجنة التراخيص، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أندية من الدوري الممتاز لكرة القدم أكملت جميع ملفات التراخيص للمعيار A، وهي الزوراء، وكربلاء، ونفط البصرة، ونفط ميسان، أكملت رفع جميع ملفات التراخيص".

وأشار إلى أن "هناك اكثر من نادٍ قريب جدا من رفع جميع ملفات التراخيص A"، مضيفاً أن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حدد منتصف آب الجاري موعداً اولياً لإغلاق باب التقديم على التراخيص، ومنتصف شهر ايلول المقبل موعداً نهائياً لاغلاق باب التقديم".

وبين زكي أن "لجنة التراخيص ستقوم بجولات ميدانية للاطلاع عن كثب على واقع الأندية".