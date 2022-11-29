اربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وتعادل فريقا الناصرية والميناء بهدف لكل منهما.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق الاتصالات على نظيره فريق سامراء بهدفين مقابل هدف، كما تغلب فريق عفك على نظيره فريق الجولان بهدفين مقابل هدف.

واحرز نادي ديالى فوزا مهما على نادي السماوة ضمن منافسات ذاتها.

وقال امين سر نادي ديالى فراس حمزة لوكالة شفق نيوز، إن "نادي ديالى أحرز فوزا مهما على نادي السماوة ضمن منافسات الدور الثالث لدوري الدرجة الاولى الكروي - المجموعة الثانية بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي ديالى في بعقوبة".

واضاف، ان "الفريق قدم مستوى متميزا وفي تصاعد مستمر بعد فوزه في افتتاح الدوري بثلاثية نظيفة على الميناء وتعادله في الدور الثاني مع نادي الحسن سلبيا وفوزه على السماوة ليتصدر مجموعته الثانية التي تضم الى جانبه اندية الجولان والكوفة والمصافي والصليخ والشرقاط والمرور وعفك والناصرية والسماوة والحسين والميناء".