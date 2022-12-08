اربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكنت أربعة فرق كروي من الفوز، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الاولى من دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الرمادي على فريق نادي سامراء بنتيجة 2-1، وفاز فريق البيشمركة على امانة بغداد بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة فاز الصناعات الكهربائية على البحري، وحسمت النتيجة نفسها مباراة فريق الاتصالات وفريق الحويجة 1-0.

فيما وتعادل فريقا الدفاع المدني ونادي مصافي الجنوب ايجابيا بنتيجة 1-1.

ويتصدر المجموعة الاولى بعد انتهاء الجولة الخامسة فريق نادي امانة بغداد برصيد عشر نقاط، بينما يتصدر فريق نادي ديالى المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.