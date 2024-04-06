اربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز
2024-04-06T16:31:48+00:00
شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 15 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الثاني عن فوز فريق الصناعة على ضيفه فريق البحري بنتيجة 1-0، وفوز فريق الجولان على ضيفه فريق الغراف بنتيجة 1-0.
كما فاز فريق ديالى على ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 3-2، وفاز فريق الرمادي على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 2-0.
وفي المباراة الأخيرة تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع فريق المصافي سلبياً 0-0.