اربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 15 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الثاني عن فوز فريق الصناعة على ضيفه فريق البحري بنتيجة 1-0، وفوز فريق الجولان على ضيفه فريق الغراف بنتيجة 1-0.

كما فاز فريق ديالى على ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 3-2، وفاز فريق الرمادي على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 2-0.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع فريق المصافي سلبياً 0-0.