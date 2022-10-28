اربعة انتصارات في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة والجيش والحشد الشعبي وكربلاء، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كرة اليد الممتاز.

ففي المباراة الاولى التي جرت في المدرسة التخصصية بمحافظة ذي قار، فاز فريق نادي الشرطة على مضيفه فريق نادي الناصرية بنتيجة 35 - 23 هدفاً.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي الحشد الشعبي على مضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 41-35 هدفاً، وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ بالعاصمة بغداد.

وفي اللقاء الثالث فاز فريق نادي الجيش على مضيفه نادي الفتوة الموصلي بنتيجة 27-23 هدفا في المباراة التي جرت في قاعة المرحوم طه عبود بمحافظة نينوى.

وفي اللقاء الرابع والاخير الذي جرى في قاعة الجماهير بمحافظة كربلاء، فاز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق التعاون بنتيجة 31-22 هدفاً.