سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ادفوكات يعلن زج دماء جديدة للمنتخب العراقي ويؤشر "مشكلة هجومية"

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-10T15:18:53+0000
ادفوكات يعلن زج دماء جديدة للمنتخب العراقي ويؤشر "مشكلة هجومية"

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، يوم الاربعاء، عن ضخ دماء جديدة الى المنتخب الذي سيواجه نظيره السوري يوم غد ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، فيما أكد أنه جاء من اجل ان يتأهل العراق وليس من أجل "الاموال".  

وقال المدرب الهولندي، ديك ادفوكات في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سوريا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 ، إن اغلب اللاعبين هم نفسهم يلعبون منذ سنتين او ثلاثة، وأغلبهم من الدوري المحلي، لذا رأيت لابد من ضخ دماء جديدة، لدينا لاعبون جيدون من السويد وانجلترا، وعلينا تجربتهم.

وأضاف لدى المنتخب العراقي مشكلة هجومية منذ سنتين او ثلاثة قبل مجيئي، فلاعبونا لايسجلون أهدافا كثيرة، ويفوزون بعدد قليل من الأهداف، لذا علينا تحسين ذلك.

وتابع : اريد أن أقول بأن الأهداف لا تأتي بكثرة المهاجمين، بل بطريقة اللعب الهجومية، وقد تحسن أداؤنا الهجومي نوعا ما ضد لبنان، ولكن لا نملك لاعبين مثل ايران مثلا، محترفين في أوروبا وهدافين.

وأشار إلى أن تصرف أيمن حسين كان غير صحيح، وغير لائق، كان يجب عليه أن لا يحتفل بهدفه ضد الإمارات، لأننا نحتاجه ، الآن نستطيع تعويضه بالمهاجم علي الحمادي.

وقال أيضاً ، "جئت ليتأهل العراق الى مونديال قطر، وليس من أجل الأموال، ولا يزال هناك ست مباريات وفرصة سانحة للتأهل"

واكد، أنه "في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فالاتحاد العراقي يستطيع فسخ عقدي، بأي وقت يحب، ولن أطالب بالشرط الجزائي، سأتنازل عنه".

related

ادفوكات معلقا على مباراة العراق ولبنان: كنّا الطرف الافضل

Date: 2021-10-07 18:46:09
ادفوكات معلقا على مباراة العراق ولبنان: كنّا الطرف الافضل

مدرب المنتخب العراقي يشيد بأداء اللاعبين: سنركز على المباراة التالية

Date: 2021-09-02 17:11:38
مدرب المنتخب العراقي يشيد بأداء اللاعبين: سنركز على المباراة التالية

يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

Date: 2021-10-08 12:20:18
يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

Date: 2021-11-03 19:16:17
أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

Date: 2019-11-06 17:55:01
العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات مونديال قطر

Date: 2021-10-12 06:19:45
مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات مونديال قطر

" ادفوكات" يختار 25 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.. صورة

Date: 2021-08-25 12:12:20
" ادفوكات" يختار 25 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.. صورة

استاد خليفة الدولي ملعباً لمباراة العراق ولبنان.. وادفوكات يراقب

Date: 2021-09-28 06:43:46
استاد خليفة الدولي ملعباً لمباراة العراق ولبنان.. وادفوكات يراقب