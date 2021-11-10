ادفوكات يعلن زج دماء جديدة للمنتخب العراقي ويؤشر "مشكلة هجومية"

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، يوم الاربعاء، عن ضخ دماء جديدة الى المنتخب الذي سيواجه نظيره السوري يوم غد ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، فيما أكد أنه جاء من اجل ان يتأهل العراق وليس من أجل "الاموال".

وقال المدرب الهولندي، ديك ادفوكات في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سوريا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 ، إن اغلب اللاعبين هم نفسهم يلعبون منذ سنتين او ثلاثة، وأغلبهم من الدوري المحلي، لذا رأيت لابد من ضخ دماء جديدة، لدينا لاعبون جيدون من السويد وانجلترا، وعلينا تجربتهم.

وأضاف لدى المنتخب العراقي مشكلة هجومية منذ سنتين او ثلاثة قبل مجيئي، فلاعبونا لايسجلون أهدافا كثيرة، ويفوزون بعدد قليل من الأهداف، لذا علينا تحسين ذلك.

وتابع : اريد أن أقول بأن الأهداف لا تأتي بكثرة المهاجمين، بل بطريقة اللعب الهجومية، وقد تحسن أداؤنا الهجومي نوعا ما ضد لبنان، ولكن لا نملك لاعبين مثل ايران مثلا، محترفين في أوروبا وهدافين.

وأشار إلى أن تصرف أيمن حسين كان غير صحيح، وغير لائق، كان يجب عليه أن لا يحتفل بهدفه ضد الإمارات، لأننا نحتاجه ، الآن نستطيع تعويضه بالمهاجم علي الحمادي.

وقال أيضاً ، "جئت ليتأهل العراق الى مونديال قطر، وليس من أجل الأموال، ولا يزال هناك ست مباريات وفرصة سانحة للتأهل"

واكد، أنه "في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فالاتحاد العراقي يستطيع فسخ عقدي، بأي وقت يحب، ولن أطالب بالشرط الجزائي، سأتنازل عنه".