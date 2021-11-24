ادفوكات يعتزل التدريب نهائياً ويتنازل عن مستحقاته المالية: لا "أستحقها"

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي المستقيل، ديك ادفوكات، يوم الاربعاء، انه تنازل عن مستحقاته المالية المتبقية في عقده التدريبي، فيما علل خطوته لكونه "لا يستحق" تلك المستحقات، مؤكدا انه قرر اعتزال التدريب نهائياً.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "ادفوكات اكد ان مشواره التدريبي انتهى بعد تدريب المنتخب العراقي، وقرر اعتزال التدريب نهائياً والتفرغ لنفسه ولعائلته".

واضاف ان "ادفوكات ابدى استعداده لتقديم اي مشورة يحتاجها المنتخب العراقي وفي اي وقت يطلب منه".

واكد الموسوي ان الهولندي أدفوكات "تنازل عن راتبه الاخير لانه وحسب رايه لا يستحقه"، مضيفا ان "ادفوكات قدم اعتذاره لعدم تمكنه من تأهيل المنتخب العراقي لكأس العالم لسوء الحظ ونصح بأن يكمل مساعده بيتروفيتش قيادة المنتخب".

وكان مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الثلاثاء، بأن مدرب المنتخب العراقي ديك أدفوكات قدم استقالته من تدريب المنتخب بسبب مرض زوجته وحاجته إلى أن يكون بجانبها.

وعلى إثر ذلك أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم قبول استقالة المدرب الهولندي ديك أدفوكات وتسمية بديل عنه.

وقال الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وافق على استقالة ادفوكات، وأن مساعده زيلكو بتروفيتش سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".

وتأتي الاستقالة في وقت حرج، حيث يخوض المنتخب العراقي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويمتلك أسود الرافدين حظوظا ضئيلة للتأهل بعد خوض 6 مباريات ضمن المجموعة الأولى، ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 4 نقاط خلف منتخبات إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان.